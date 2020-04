Gallicano, cambia la sede della guardia medica

Novità sul tema della sanità a Gallicano. Da stasera (10 aprile), la sede della continuità assistenziale (ex guardia medica) di Gallicano viene temporaneamente trasferita nei locali della Misericordia di Gallicano, in via Serchio.

Il recapito telefonico per i cittadini rimane lo stesso già precedentemente in dotazione alla continuità assistenziale di Gallicano.