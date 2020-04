Post emergenza, Mercanti: “Ripartire dall’economia locale per uscire dalla crisi”

“Siamo ben consapevoli che l’effetto del distanziamento sociale e del lockdown avrebbero avuto conseguenze devastanti sull’economia della città”. Da qui parte la riflessione e l’analisi dell’assessora allo sviluppo economico Valentina Marcanti sulla graduale ripartenza dei settori del territorio colpiti dalle conseguenze delle misure emergenziali. In ballo c’è la costruzione di un nuovo ‘Patto di comunità’, un programma di rilancio per garantire liquidità ma anche la riconversione delle imprese. Un tavolo che coinvolga l’amministrazione, le categorie e i sindacati per lavorare a un obiettivo comune: uscire dalla crisi.

“A soffrire maggiormente sono l’edilizia, gli artigiani, le piccole imprese, i fiorai e i vivaisti, i commercianti, i ristoratori, gli ambulanti, gli operatori dello spettacolo viaggiante, gli alberghi fino ad arrivare ai tassisti e agli noleggi con conducente: tutte le partite iva e in particolare, tutto quel mondo legato al turismo e all’industria culturale che nel nostro territorio è stata fonte di ricchezza importante negli ultimi anni ma, che oggi, necessita di essere profondamente ripensato – analizza Marcanti -. In attesa di capire quando saranno possibili le riaperture, che mi auspico, con tutte le dovute precauzioni, possano avvenire il prima possibile, per non perdere quote di mercato, stiamo lavorando alla costruzione di ‘un nuovo patto di comunità’: un programma di rilancio che comprende, sicuramente un taglio e un ripensamento delle politiche fiscali per garantire liquidità ma anche, nuove priorità, tra cui la riconversione di quelle imprese che non riusciranno a rimanere nei settori più colpiti. Oggi tutte le nostre forze sono concentrate per aiutare le persone che hanno visto improvvisamente chiudere la propria attività, che hanno perso il lavoro o il ‘lavoretto’ spesso al nero e che necessitano di tutele immediate ma allo stesso tempo, non vogliamo e non possiamo, essere impreparati per la ripartenza”.

“Conosceremo un mondo diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, e probabilmente, per un certo periodo, dovremo imparare a convivere con prescrizioni che ci verranno imposte per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari – prosegue l’analisi l’assessora -. Tutto ciò continuerà ad avere un forte impatto sulle imprese. Per questo dobbiamo avere la capacità di agire insieme. Ci faremo promotori di un tavolo che veda tutti seduti dalla stessa parte: amministrazione, categorie, sindacati con l’obiettivo comune di rilanciare la città e uscire velocemente dalla crisi. Siamo consapevoli che le misure messe in campo oggi dal Governo, non sono assolutamente sufficienti e che senza un aiuto da parte dell’amministrazione molte imprese non saranno nelle condizioni di riaprire o di rimanere sul mercato a lungo: cercheremo di fare tutto quanto ci sarà possibile e anche oltre ma, con serietà e concretezza. Vogliamo essere un riferimento e parlare la stessa lingua ad ogni livello decisionale, in ogni consesso dovrà esserci la voce di Lucca e non la voce di una sua parte”.

“Per diminuire i costi alle imprese, a meno che non intervenga direttamente il Governo, dovremo agire anche sul tema dell’affitto con misure che possano incentivare i proprietari dei fondi a calare i prezzi degli immobili – va avanti Marcanti -. Ognuno deve fare la propria parte, credo che l’esperimento di Chiasso Barletti possa essere un esempio concreto per tutti: gli artigiani aprono quando trovano la disponibilità dei proprietari ad andare loro incontro, oggi, molte attività riapriranno, se troveranno un proprietario che è disponibile ad andargli incontro. E noi, anche in questo, cercheremo di fare la nostra parte. Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti gli uffici e tutti i dipendenti che soprattutto in telelavoro sono stati sempre presenti e disponibili in qualsiasi orario, riuscendo a garantire un corretto funzionamento del sistema senza nessun problema di particolare rilievo”.

“Durante la prima fase dell’emergenza, in collaborazione con le categorie, che ringrazio, abbiamo lavorato per promuovere il domicilio con un duplice obiettivo: fare in modo che le persone non escano; promuovere la centralità delle botteghe, dei negozi e delle aziende agricole con lo sguardo già rivolto verso il futuro – prosegue l’assessora -. Non è pensabile arrestare l’e-commerce, cresciuto anche in questo periodo di isolamento. Dobbiamo continuare a fare tutto quanto ci è possibile per facilitare l’integrazione delle vendite online con quelle offline. In questo senso fa davvero piacere vedere che l’applicazione che abbiamo lanciato a fine anno insieme a Confcommercio, sia oggi utilizzata da più di cinquanta esercizi commerciali e che altre piattaforme siano state create da imprenditori lucchesi. Segnale, che abbiamo intrapreso la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla, perché mai come oggi, la rete rappresenta una infrastruttura irrinunciabile per tutte le filiere produttive”.

“Abbiamo la fortuna di essere un territorio ricco di figure professionali importanti, dobbiamo avere la capacità di valorizzarle affinché le persone siano invogliate a vivere la nostra città per l’enogastronomia, i prodotti locali, per i manufatti, per i negozi e ovviamente per la bellezza del territorio – prosegue l’assessora allo sviluppo economico -. Il ‘made in Lucca’ è da sempre sinonimo di qualità, eleganza e garbo. Se vogliamo davvero essere in grado di rimanere competitivi e tornare a crescere, dobbiamo puntare ad una società non più basata sulla quantità ma, sulla qualità. Con l’assessore Ragghianti lavoreremo a delle campagne di promozione ad hoc, rivolte alla cittadinanza, agli operatori e all’unico turismo pensabile in questo momento: quello nazionale. La nostra politica economica non potrà più essere basata sul ‘business as usual’ perché molte criticità che oggi paghiamo care, erano presenti prima che si diffondesse il Covid19 e già stavamo cercando di affrontarle ma, oggi, dovremo farlo ancora con più determinazione, evitando di stimolare la cultura della dipendenza, perché le risorse comunali non sono infinite, e devono essere usate in modo mirato, per sostenere un sistema produttivo che sia anche socialmente utile”.

“Saranno necessari investimenti pubblici e privati per incentivare l’innovazione e la crescita basata sullo sviluppo della tecnologia, della cultura, di un’economia legata al territorio, penso ovviamente all’artigianato e ai nostri prodotti della terra in tutte le sue filiere – conclude Mercanti -. È tempo di rimettere al centro il lavoro e tutte le azioni che possano favorire la nascita nuove imprese basate su settori strategici. A tutti noi, spetta il compito di governare i processi e riempirli di contenuti e obiettivi, mettendo sempre le persone al centro, essere comunità. Quella stessa comunità che oggi deve uscire da questo consiglio dicendo all’unanimità, ad ogni singolo cittadino, ogni singola impresa che lavoreremo fianco a fianco, oltre le appartenenze affinché nessuno possa sentirsi solo perché questa amministrazione, questo consiglio, sta lavorando per creare le condizioni per una nuova rinascita che non prevede la possibilità che qualcuno rimanga indietro”.