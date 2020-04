‘Chapeau-vid-19’, Nicola Mazzanti racconta la vita ai tempi del coronavirus sulle note di Carl Brave

In emergenza coronavirus, oltre alla tanta solidarietà, dai cittadini arriva anche un po’ di sana ironia per strappare un sorriso in questo momento difficile.

Nicola Mazzanti, sulle note Chapeau di Carl Brave, ha dato vita a Chapeau-vid-19, una simpatica canzone che parla della vita a Lucca ai tempi del coronavirus. Dallo stare a letto 24 ore, dalla città deserta fino alla code infinite per andare a fare la spesa che ricordano Gardaland: la soluzione “specchiarsi in uno Chardonnay”.