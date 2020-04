I Custodi della città donano 500 euro al fondo di mutuo soccorso

I Custodi della città per gli stati generali sulla cultura donano 500 euro per il fondo di mutuo soccorso attivato dall’amministrazione comunale. A darne notizia è il presidente Francesco Petrini e il consiglio direttivo dell’associazione, “convinti – si spiega – che l’auspicato risveglio culturale della città vada di pari passo con la sua ripresa socio-economica”.

Presidente e consiglieri invitano inoltre “coloro che hanno versato la quota associativa a partire dal 2016, anno di costituzione dell’associazione, e che hanno deciso di rinnovarla per il corrente anno, a devolvere la somma a suo tempo stabilita (15 euro) o somma di importo superiore, al fondo di mutuo soccorso. Così facendo saranno considerati soci a tutti gli effetti e a norma di statuto. Speriamo quanto prima di poter convocare un’assemblea in qualche bel posto della nostra città ritornata ad una vita realmente vissuta e di ritrovarci in tanti, Soci vecchi e nuovi a discutere delle iniziative future”.