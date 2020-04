I fiori e le piante? Arrivano anche a domicilio

In questi giorni di complicata e prolungata emergenza da coronavirus, molte piccole aziende si stanno dando da fare per non perdere clientela, incassi e buttare al macero i prodotti della propria vendita e tra queste vorremo citare l’attività del negozio di fiori Petalia” che in collaborazione con quella florovivaistica del Vivaio Marino Favilla hanno adottato lo slogan: “Anche da casa, noi siamo con te”.

“L’iniziativa di Petalia – spiega Deborah Doroni – è nata ovviamente dall’esigenza che il coronavirus ci ha portato ad adottare e cioè contrastare in totale sicurezza le problematiche della vendita. Si è inoltre sviluppato un rapporto di collaborazione tra Petalia e Vivaio Marino Favilla che ovviamente nasce a monte di questa emergenza, tutto inizia dalla richiesta e dall’amicizia da parte di Paola Favilla venuta purtroppo a mancare un anno fa, ma proseguita poi in maniera molto più assidua, con la figlia oggi titolare Livia Bartoli, entrando, da gennaio, a far parte attivamente del Team Grenheart – Gardens&Lifestyle ossia lo spazio Emozionale interno al vivaio”.

Tornando all’iniziativa “Anche a casa, noi siamo con te” vede entrambe le attività impegnate nel portare verde, colore e gioia nelle casa dei propri clienti, creando infatti dei “menù d’asporto”.

“Racchiudiamo in questo menù – conclude Deborah – i nostri principali prodotti e offriamo un servizio di informazione, curiosità ed altro, attraverso l’omonima rubrica che i nostri avventori e non solo, possono consultare sulla pagina Facebook di Petalia, ogni 2/3 giorni attraverso un post vengono pubblicati consigli su piante e fiori. Ovviamente tutto il personale, un team tutto femminile costituito oltre che da me, Livia e Tiziana e che vede operare all’interno del gruppo: Sara, Elena e la nostra mitica Enza braccio destro di Paola e oggi nostro mentore per la gestione delle piante, è poi raggiungibile attraverso i social, mail o telefono per qualsiasi esigenza”.

Per ordinare telefonicamente chiamare il 328.4570152, ricordando che per questo periodo le consegne a domicilio saranno gratuite.