Lega: “Ponte della Tambura, trovare soluzioni”

Il consigliere regionale, Elisa Montemagni assieme al commissario della Mediavalle Garfagnana nonché consigliere di maggioranza a Vagli di Sotto Luigi Pellegrinotti e ad i consiglieri provinciali Mirco Masini e Ilaria Benigni chiedono interventi risolutivi e celeri vista l’ordinanza della chiusura del Ponte della Tambura da parte della provincia di Lucca, “considerando che questo ponte era già stato ristrutturato e quindi chiuso dal 2009 al 2010 per opere di messa in sicurezza e successivamente nel 2019 posto a nuove verifiche tecniche che hanno portato al restringimento della carreggiata e ad un carico di portata inferiore a sei tonnellate”.

“Considerando che noi siamo d’accordo – proseguono – sul fatto che la sicurezza viene al primo posto non siamo pienamente in accordo sul modus operandi di chiusura ,ovvero che avremmo preferito in questi mesi che venisse trovata una soluzione alternativa della viabilità per ovviare al disagio della chiusura, il centro storico di Vagli di Sotto con questa ordinanza si trova isolato dall’altra parte di paese dove tutti gli abitanti potevano fruire dei servizi essenziali come posta, banca ,farmacia e approvvigionamenti alimentari chiediamo un’intervento da parte sia della provincia che della regione di trovare un’accordo con l’amministrazione comunale affinchè questa parte di paese possa non essere in una situazione di isolamento e di forte disagio visto che la popolazione che via abita per lo più è anziana o con problemi. Ci auguriamo che questo nostro appello venga colto dalle istituzione in tempi celeri”.