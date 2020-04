Campane a festa nelle chiese di Pescaglia per Pasqua

Campane a festa per la Pasqua nelle chiese di Pescaglia.

“I campanili e le campane – spiega il Comune – hanno scandito nei secoli le vicende degli uomini nei nostri paesi. Oggi hanno suonato a festa in tutti i paesi del nostro comune, per la Pasqua certamente, ma anche come messaggio di speranza per tutti noi, per ricordarci ancora una volta che ce la faremo. Grazie a tutti quelli che hanno aderito a questa iniziativa”.