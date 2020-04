Volontari in azione: gli auguri della Misericordia di Altopascio

Anche il governatore della Misericordia di Altopascio, Salvatore Bono, assieme ai volontari ha scelto di augurare con una foto delle due squadre operative in queste giornate di Pasqua la Buona Pasqua ai cittadini del paese del Tau e non solo.

“Grazie ragazzi“, è il messaggio del governatore per coloro che, in questi giorni difficili, non faranno mancare il loro apporto con i servizi per i cittadini.