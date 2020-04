Un simbolo del paese illuminato di verde, bianco e rosso che sta facendo il giro del mondo. La torre di Castruccio Castracani di Ghivizzano illumina la Valle del Serchio con il tricolore della bandiera nazionale.

Un’iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta Idea Luce srl per, come ha dichiarato il sindaco Valerio Amadei, “simboleggiare idealmente, ai cittadini e alle auto in transito sul fondovalle, come la comunità coreglina sia unita e compatta in questo momento cruciale della propria esistenza”.

La Torre tricolore sta facendo il giro d’Italia e del mondo: non solo grazie alla web-cam puntata sul paese, ma anche tramite uno dei simboli del paese, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto del panorama di Ghivizzano illuminato dal tricolore della Torre: “Il mio paesello, Ghivizzano”.

Anche Ghivizzano, tramite la sua Torre, lancia un messaggio di solidarietà e speranza in questa fase di emergenza. Tutta la comunità unita per sconfiggere il virus.

Foto di Gianni Berni