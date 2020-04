Sospesi fino al 3 maggio i mercati: salta anche la fiera del bestiame

Non potrà svolgersi nemmeno la tradizionale fiera dell’esaltazione della Santa Croce, né tanto meno la fiera del bestiame al Foro Boario di Lucca. Entrambe in programma il prossimo 3 maggio, sono state cancellate dal Comune, in conseguenza della proroga delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus.

Più in generale saranno sospesi tutti i mercati. Fino al 3 maggio, infatti, non si svolgeranno il mercato settimanale del mercoledì e del sabato in piazzale Don Baroni, né il mercato rionale del giovedì di Santa Maria a Colle. Sospeso anche il mercato rionale del lunedì a Santa Maria del Giudice, il mercato rionale del martedì a Ponte a Moriano, del mercato rionale del martedì a Nozzano Castello, il mercato dell’Antiquariato ogni terza domenica di ogni mese e sabato antecedente.

Decisa anche la sospensione della fiera promozionale delle arti e dei mestieri l’ultimo sabato e domenica di ogni mese, della Fiera promozionale del Portone dei Borghi ogni terza domenica di ogni mese, nonché l’annullamento della Fiera promozionale dei fiori e dei dolci di Santa Zita in programma dal 22 al 29 aprile.