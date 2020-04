Lutto nel mondo degli albergatori. È morto Renato Bisotti, proprietario dell’hotel La Vela di Lido di Camaiore.

A ricordarlo sono la presidente degli albergatori di Lido di Camaiore, il consiglio direttivo, la segreteria e i soci che si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore: “Un esempio di professionalità – dicono – imprenditorialità, onestà intellettuale e non solo. Un modo di fare accoglienza che, da più di 40 anni, si distingueva nell’hotellerie versiliese per la sua capacità professionale, l’energia e la passione che metteva nel suo lavoro. Un uomo, mite, elegante, sempre garbato che, chi ha avuto la fortuna di conoscere, non potrà mai dimenticare”.