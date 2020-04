Ripartono a distanza i corsi di formazione di Confesercenti Toscana nord

Riparte la formazione per imprenditori e cittadini da parte di Confesercenti Toscana nord, ovviamente con le lezioni a distanza attraverso le piattaforme on line, attraverso la propria agenzia formativa Cescot.

#Iomiformoacasa e #setiforminontifermi sono gli slogan dell’iniziativa che prevede corsi per imprenditori, dipendenti, disoccupati ed inoccupati, e per tutti coloro che vogliano sviluppare nuove competenze utili al proprio percorso professionale o mettersi in pari con adempimenti obbligatori.

“Nel rispetto della sospensione delle attività d’aula prevista dai vari decreti del governo – spiega Roberto Maurella, direttore Cescot Toscana Nord – abbiamo fatto il possibile per garantire la continuità dei nostri servizi, attraverso l’utilizzo di idonee soluzioni digitali per la formazione a distanza. Ci siamo subito attivati nella ricerca di soluzioni tecnologiche, ottenendo poi le autorizzazioni alla realizzazione di percorsi online validi ai fini di legge”.

Cescot riparte quindi con tutti (o quasi) i corsi, da quelli che sono stati interrotti, alle nuove edizioni. Ancora il direttore Maurella: “Abbiamo messo a punto la piattaforma online e quindi partiamo con molte (se non tutte) le attività sospese, e lanciare nuove edizioni: corsi di aggiornamento sulla sicurezza, per la prima formazione su sicurezza lavoratori, per agenti di commercio e immobiliari, e tanto altro. Proporremo anche nuove iniziative mirate, come seminari sulla sanificazione delle superfici ai tempi del Covid-19, coerenti con le ultime indicazioni dell’Oms. Non mancheranno opportunità per imprenditori e professionisti – sottolinea il direttore Cescot – e questo grazie anche alla Regione che ha aperto un bando, rivolto proprio a queste due categorie, per ottenere voucher da spendere per corsi di formazione e aggiornamento. Per chi volesse approfittare dello strumento, la nostra Agenzia proporrà a breve un catalogo di corsi in videoconferenza: digital marketing, lingua inglese, management della ristorazione, management dell’accoglienza turistica, tecniche di vendita; tutti corsi per i quali sarà possibile, con il nostro supporto, richiedere il voucher”.

La conclusione di Roberto Maurella: “Cescot c’è per affiancare e sostenere le nostre imprese ed il nostro territorio, anche in questo delicato momento. Telefonicamente le nostre sedi sono sempre attive, così come il nostro sito e la pagina Facebook, per avere informazioni, prenotare i nostri corsi, e tenersi aggiornati sulle nostre proposte”.