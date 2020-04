Altopascio, al via corsi online di arte, inglese e informatica

Ad Altopascio i corsi di arte, inglese e informatica si trasferiscono sulla rete. La biblioteca comunale Carrara darà infatti la possibilità di iscriversi a tre corsi gratuiti, che si svolgeranno direttamente sulla rete, in videoconferenza.

Il primo è Appuntamenti ad arte, un ciclo di incontri gratuiti, in programma il mercoledì dalle 21 alle 22, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte e approfondire le proprie conoscenze. Il secondo è l’English book club @your Library, anche questo in programma il mercoledì dalle 21 alle 22: un gruppo di persone appassionate di libri e di inglese che si ritrovano per conversare in lingua.

Per partecipare ad entrambi i corsi, occorre inviare una richiesta a biblioteca@comune.altopascio.lu.it specificando l’attività che si desidera seguire.

Il terzo corso è quello di alfabetizzazione informatica per i ragazzi della scuola media di Altopascio, che ripartirà sul web a partire da lunedì (20 aprile): un corso prima a pagamento e ora reso gratuito dalla biblioteca, per venire incontro alle famiglie e ai giovani. Anche per partecipare questa attività occorre scrivere un’email a biblioteca@comune.altopascio.lu.it: verranno prese iscrizioni fino al completamento della classe.

Va avanti, inoltre, il prestito on-line gratuito con la piattaforma digitale messa a disposizione dalla Regione Toscana per gli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane, che ha funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere gratuitamente via internet, da qualunque luogo, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e molto altro ancora. Tutti possono accedere gratuitamente a Mlol, per poterlo fare occorre essere iscritti alla biblioteca comunale di Altopascio. Chi fosse già iscritto, deve solo inviare un’email per farsi attivare le credenziali di accesso a biblioteca@comune.altopascio.lu.it. Chi invece non fosse ancora iscritto, può inviare un’email allo stesso indirizzo: dalla biblioteca verrà inviato un modulo da compilare, dopodiché sarà possibile consultare la piattaforma.