Confcommercio attiva corsi di formazione a distanza

Una piattaforma per la formazione a distanza. E’ questa la risposta dell’agenzia formativa di Confcommercio imprese per l’Italia, che in queste settimane di lockdown dovuto all’emergenza coronavirus ha continuato a lavorare per definire nuove modalità di gestione della formazione per le settimane e i mesi a venire, in vista e di accompagnamento durante la fase 2.

Ecco perché è pronta da parte di So Ge Se Ter una piattaforma per la realizzazione della formazione a distanza. In calendario sono previsti corsi molto diversificati fra loro, così come avvenuto sinora, rivolta ad imprenditori che necessitano di mettersi in pari con gli adempimenti obbligatori, ma anche a persone intenzionate ad avviarsi verso nuove professioni, già occupate o inoccupate. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria sono previsti corsi di aggiornamento Haccp, ma anche altre offerte legate all’emergenza del momento come ad esempio un corso di vendita online. Sono previsti inoltre corsi per agenti immobiliari e di commercio e corsi per la sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio tramite il referente Andrea Giammattei all’indirizzo sogeseter@confcommercio.lu.it o al numero 0583 473126).