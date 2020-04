Contagi alla clinica San Camillo. Il direttore: “Casi segnalati e circoscritti”

“Contrastato al meglio il virus in un luogo di cura di tante patologie”. Questo il commento del professor Pier Paolo Vescovi, direttore sanitario della clinica San Camillo di Forte dei Marmi in cui nei giorni scorsi erano stati riscontrati dei casi di positività al covid-19, sia tra i pazienti che tra gli operatoridella struttura.

“La clinica San Camillo ha sempre ottemperato a tutte le prescrizioni igienico sanitarie e ha contenuto e contrastato al meglio la diffusione del coronavirus pur essendo un luogo di cura di varie malattie e patologie anche di estrema gravità” afferma il direttore sanitario.

A proposito delle modalità operative, il professor Vescovi evidenzia un aspetto di particolare importanza: “I casi riscontrati nel tempo e non in una sola circostanza – dice – sono stati immediatamente circoscritti e i soggetti interessati dal virus posti in immediata quarantena come è accaduto in ogni ospedale. Nulla è stato lasciato al caso e sempre tempestiva è stata la segnalazione alle autorità competenti. Nel contempo le prescrizioni sanitarie sono state adottate immediatamente, come prescrive la legge, fin dai primi segnali di pandemia”.