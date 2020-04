Contagi nelle Rsa, Mugnai (Fi) sull’inchiesta del Tg2: “Racconto di una tragica verità”

“No al tentativo della senatrice Valeria Fedeli di censurare il tg2 nel servizio che racconta la verità sostanziale dei fatti su quanto accaduto nelle Rsa toscane, ovvero un dramma sul quale noi per primi abbiamo denunciato le sottovalutazioni. Un pasticcio che scontiamo a suon di decessi“. A parlare è il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, rispetto all’intenzione affermata nella serata di ieri dalla capogruppo Pd in commissione di vigilanza Rai Valeria Fedeli di portare all’esame dell’organismo il servizio con cui il tg2 si è occupato anche dello scenario dei contagi da coronavirus Covid-19 nelle Residenze sanitarie assistenziali della Toscana.

“Apprendo dalle agenzie di stampa che Fedeli bolla il lavoro giornalistico della testata Rai tg2 come racconto di una ‘realtà che non esiste’. Al contrario – afferma Mugnai – purtroppo la sottovalutazione sullo stato dei contagi nelle Rsa della Toscana è esistito eccome. Noi lo abbiamo detto a chiare note fin dai primi contagi nella casa di riposo di Bucine, nel Valdarno aretino, dove ad oggi si contano 10 decessi. Ma dopo il fenomeno è purtroppo deflagrato. I tamponi effettuati? Dopo gli annunci di uno screening a tappeto, ci si è arenati. Ad oggi non è dato sapere effettivamente quanti siano i casi di positività, anche se già adesso se ne contano 450. A rilento si sono separati i malati covid dagli altri, anche perché non tutte le strutture possono contare su un assetto modulare che consentisse la divisione funzionale degli spazi, ma solo adesso con grande ritardo si iniziano a trasferire gli anziani contagiati da covid-19 in ospedali o reparti dedicati“.

“Intanto a Montevarchi sono morti 2 anziani in una casa di riposo. Tre a Gallicano, in provincia di Lucca dove la procura ha avviato un’inchiesta. Anche la magistratura pratese ha aperto un fascicolo sulla Rsa di Comeana, nel comune di Carmignano, dove si sono registrati 6 decessi mentre gli operatori sono falcidiati dai contagi. In provincia di Firenze preoccupano come bombe sanitarie le Rsa di Gambassi Terme e di Dicomano. E sono tutte infezioni sviluppatesi in ambito sanitario e sociosanitario – sottolinea Mugnai – e su questo andrà avviata una riflessione. Altro che portare chi racconta la verità in commissione di vigilanza. Questo è un bieco tentativo di intimidazione verso giornalisti che hanno operato raccontando la tragica verità sostanziale dei fatti in un servizio che forniva informazioni vere, oggettive e di interesse pubblico”.