Dallo stadio alla piscina, Capannori progetta i lavori

Un’estate all’insegna della riqualificazione quella del Comune di Capannori. Entro giugno partiranno i lavori allo stadio mentre a luglio quelli alla piscina, per poi proseguire con gli interventi ad Artè e alla caserma. Il primo grande cantiere del progetto sarà la Cittadella dello sport nell’area centrale del territorio che aprirà proprio nella fase 2. Il via al primo lotto, che interesserà lo stadio, sarà dato entro il mese di giugno. Seguiranno i lavori alla piscina comunale e quelli che riguarderanno la copertura e l’efficientamento energetico del cinema teatro Artè e l’efficientamento della caserma dei Carabinieri.

Lo prevede il cronoprogramma steso dall’amministrazione Menesini, che sta lavorando affinché le più importanti opere pubbliche possano essere avviate quando il Governo allenterà le misure restrittive contro il coronavirus. A questo scopo proprio nei giorni scorsi il Comune di Capannori e la Regione Toscana hanno firmato l’accordo di programma che impegna a realizzare tutte le opere previste nel progetto di innovazione urbana Capannori Città: una comunità, 40 paesi – Capa.City entro il 31 dicembre 2021.

“Quando il Paese passerà alla ‘fase 2’ dell’emergenza coronavirus vogliamo essere immediatamente operativi e concretizzare gli investimenti per il territorio – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Fra questi teniamo particolarmente a quelli che riguardano la riqualificazione del centro. Con l’insieme di queste opere Capannori diventerà il punto di riferimento, dinamico e innovativo, per la cultura, il tempo libero e lo sport nella Piana di Lucca. Proprio per questo, già in questi giorni, assieme agli uffici, che ringrazio, stiamo lavorando per programmare gli interventi del Piu, che vedono uno storico finanziamento. Per uscire dalla crisi avremo bisogno anche dell’importante apporto che una comunità attiva quale quella di Capannori saprà dare grazie anche al rinnovato centro del nostro comune”.

Il progetto complessivo di riqualificazione di Capannori vede un investimento di oltre 9 milioni di euro con consistenti finanziamenti provenienti dalla Regione Toscana (circa 4,5 milioni di euro) grazie al bando per progetti di innovazione urbana (Piu) dell’asse urbano del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 e a risorse di altri soggetti, come il Cipe e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Tutte le opere del progetto di innovazione urbana hanno concluso la fase di progettazione e, una volta che le procedure di appalto saranno portate a termine, sono pronte a essere messe in cantiere. Dopo l’avvio dei lavori allo stadio, alla piscina comunale, ad Artè e alla caserma, entro ottobre partiranno altri interventi quali quelli che riguarderanno la realizzazione di una nuova pavimentazione e arredi urbani nelle strade principali del centro di Capannori, nonché percorsi ciclo pedonali e illuminazione. A inizio 2021 verrà dato avvio al secondo lotto dello stadio. I lavori al municipio si chiuderanno entro la fine dell’anno.