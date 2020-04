Emergenza, Forza Italia: “L’ordinanza salva-orti è una vittoria del buon senso”

“Ulivi, viti, frutta e verdura: anche i piccoli appezzamenti fanno prodotto e contribuiscono a disegnare il paesaggio toscano. Oggi salutiamo l’ordinanza salva-orti come una vittoria del buon senso“. E’ questo il commento da Forza Italia del capogruppo in consiglio regionale Maurizio Marchetti e del consigliere comunale di Capannori Matteo Scannerini che alcuni giorni fa avevano avanzato la richiesta alla Regione di una deroga che consentisse la cura dei terreni agricoli privati.

“Eravamo partiti dagli appelli degli olivicoltori privati – ricordano – titolari di piccoli terreni con poche piante che però in questa stagione vanno concimate e potate. Altrimenti i raccolti saltano e, nel caso specifico degli ulivi, le filiere con loro. Ma per tutte le colture terra e piante hanno i loro cicli manutentivi che vanno rispettati. Bene dunque che la Regione abbia raccolto la nostra segnalazione con l’ordinanza salva-orti che adesso consente di prendersi cura dei terreni anche piccini. Alcune colture come quelle dell’olivo e delle vite caratterizzano il paesaggio toscano e ne costituiscono un attrattore. Era indispensabile mettere al riparo dalle ripercussioni della pandemia questa tipicità dei nostri territori, da Lucca a Firenze, da Siena a Grosseto e ad Arezzo, da Livorno a Pisa e via coltivando”.