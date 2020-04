Ponte Tambura, Vagli Sotto: “La Provincia ci ha lasciato da soli”

“Il presidente della provincia ha dato buca, lasciando isolata la popolazione residente nel centro storico di Vagli Sotto. Menesini ha lasciato l’amministrazione da sola a risolvere i problemi legati all’isolamento degli abitanti del centro storico di Vagli Sotto, anziani e bambini”. Questa la pesante accusa lanciata a Luca Menesini dall’amministrazione guidata da Giovanni Lodovici in riferimento alla situazione di disagio legata alla chiusura del ponte Tambura.

La viabilità alternativa che collega il centro storico di Vagli Sotto con la frazione di Vagli Sopra è attualmente oggetto di lavori di somma urgenza. “Tale situazione – prosegue la nota – crea disagio sociale dovuto all’isolamento del centro storico di Vagli Sotto, oltre ad aggravare le difficoltà per i bacini estrattivi di Boana e di Piastra Bagnata che impegnano con l’indotto, circa 130 lavoratori. Questa amministrazione nonostante l’abbandono della Provincia sta mettendo in sicurezza le viabilità alternative realizzate in tempo di record”.

“Visto che la riunione fissata dal presidente della Provincia di Lucca per oggi (15 aprile) è stata disertata dall’amministrazione provinciale è stato richiesto un incontro urgente con sua eccellenza il Prefetto di Lucca – conclude la nota -. Tanti cittadini, di loro spontanea volontà, erano venuti in delegazione con mascherine e rispettando la distanza sociale, ad interessarsi della vicenda, chiedendo di poter parlare con il presidente Menesini, purtroppo sono rimasti delusi e sono stati allontanati”.