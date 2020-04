L’ufficio postale di Lammari resta chiuso, è polemica

“Nell’esprimere la nostra soddisfazione per la riapertura, anche in lucchesia, di un certo numero di uffici postali ci chiediamo, però, allo stesso tempo, con che criterio Poste Italiane abbia pianificato il tutto”. A fare le pulci al piano di Poste è Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Infatti – prosegue la consigliera – ad esempio, lo sportello di Lammari è tuttora chiuso ed oltre 4000 persone non possono, dunque, usufruire di un normale servizio pubblico. I disagi non mancano, specie per le persone anziane-precisa l’esponente leghista-e quindi riteniamo sia doveroso ed urgente che anche la popolosa frazione di Capannori, possa nuovamente avere operativo il suo ufficio postale. In un contesto generale particolarmente difficile, vista l’emergenza coronavirus pur con la massima attenzione per la sicurezza individuale dei dipendenti, è giusto che gli utenti non siano penalizzati”.