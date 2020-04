Morto in Argentina vescovo originario di Castelvecchio di Compito

Si è spento ieri (14 aprile) nella sua casa di Buenos Aires, monsignor Miguel Ángel D’Annibale. Il vescovo originario di Castelvecchio di Compito era malato da qualche tempo. A darne notizia è stata la cugina, Annarita Tognetti.

“Miguel era originario di Castevecchio di Compito, dove era nato suo padre Lido e dove ancora oggi ci vivono dei suoi parenti. Lo avevo conosciuto lo scorso anno, in occasione dell’arrivo del Vescovo Paolo in Lucchesia e avevamo parlato di progetti da poter fare insieme per le nostre comunità – commenta il sindaco di Capannori, Luca Menesini sulla sua pagina Facebook -. Da anni viveva e operava in Argentina ma rientrava spesso in Italia per impegni in Vaticano legati al suo ministero e ne approfittava per fare visita ai parenti a Capannori, Lucca e Viareggio“.

“Una dimostrazione di come i valori del nostro territorio fossero sempre presenti in lui – dice ancora Menesini -. Mando ai familiari e alla sua comunità il mio abbraccio personale e quello della comunità di Capannori”.

Nato a Buenos Aires il 27 marzo 1959 monsignor D’Annibale era figlio di genitori italiani: suo padre Lido, era emigrato in Argentina agli inizi degli anni 50 mentre la famiglia della mamma era emigrata la generazione prima. Nominato Vescovo da Benedetto XVI, ha ricevuto la ordinazione episcopale il 29 aprile del 2011 da monsignor Jorge Casaretto alla presenza anche dell’allora cardinale argentino Jorge Bergoglio.

È stato Vescovo di Rio Gallegos in Patagonia dal febbraio 2013 al giugno 2018, dopodichè il 15 giugno 2018, Papa Francesco lo ha nominato vescovo della diocesi di San Martín.