Scuola, oltre 140 insegnanti chiedono il pensionamento in provincia di Lucca

Sono ancora tante le incognite per la scuola. Il coronavirus continua a mettere in forse l’anno scolastico che va verso la conclusione e tante risposte rimangono ancora, giocoforza, senza risposta anche per il rientro a settembre. In questa situazione, comunque, l’attività dell’ufficio scolastico provinciale non si è fermata. Ci si sta infatti preparando non soltanto alla conclusione del ciclo scolastico 2019/2020 ma a progettare anche l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre.

Dove – al netto di tutte le altre incertezze – per Lucca ci saranno circa 140 posti disponibili per effetto delle richieste di pensionamento. Quelle certificate e aggiornate fino allo scorso 7 aprile sono circa 83 per docenze negli istituti comprensivi della provincia e altre 60 riguardano invece insegnanti delle scuole superiori.

Si tratta di insegnanti che entro lo scorso 10 gennaio hanno presentato domanda di cessazione dal servizio, una proceduta che dovrebbe comunque concludersi entro il prossimo 29 maggio. Nemmeno quest’anno, tuttavia, sarà fatto l’aggiornamento delle graduatorie, come annunciato dal Miur: uno dei tanti effetti del coronavirus che proietta qualche incertezza anche sull’avvio del prossimo anno scolastico.

La situazione, comunque, è in continua evoluzione.

Ecco l’elenco dei posti disponibili