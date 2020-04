Numerose sono state le iniziative dei cittadini a supporto degli operatori del settore sanitario, infermieri e dottori che ogni giorno combattono nei reparti, protetti soltanto da mascherine e guanti, costretti a portarle tutto il giorno e a lavarsi le mani di continuo.

Ognuno a seconda del settore di cui si occupa cerca di dare una mano, un piccolo aiuto che si concretizza con idee creative e molto utili. Il gruppo di lavoro Yves Rocher della zona di Lucca e di Barga, che si occupa della vendita di prodotti cosmetici naturali, ha organizzato una raccolta fondi di iniziativa personale per raccogliere dei prodotti da donare agli operatori sanitari degli ospedali di Lucca e Castelnuovo Grafagnana.

Nella lettera inviata agli ospedali recapitata assieme ai prodotti, scrivono: “In questo momento così difficile il vostro lavoro è importantissimo – si legge – A tutti voi, che con le vostre mani vi prendete cura, ogni giorno, di tante persone, abbiamo pensato di donare creme mani e balsami labbra per alleviare i danni causati da guanti e mascherine dopo ore di turni massacranti. Riuscire a raccogliere tutto questo in giorni di reclusione sembra essere stato un miracolo, ma il miracolo più grande è quello che avviene nei cuori delle persone. Grazie di cuore dal gruppo di lavoro Yves Rocher zona Lucca-Barga”.

Un’iniziativa spontanea nata in pochi giorni, giunta da ragazze che hanno avuto un’idea per alleviare con i prodotti, che normalmente vendono al pubblico, la fatica di un lavoro che ogni giorno si fa sempre più stressante e difficile. Balsami e creme per le mani potrebbero diventare un prodotto adatto anche a tutti noi una volta che potremmo circolare liberamente indossando tutti i giorni mascherine e guanti.

Al gruppo di lavoro di Lucca e Barga partecipano anche consulenti della Garfagnana, di Lecce e Milano, tutti uniti insieme ai clienti, per trovare il ricavato e donare i cosmetici agli ospedali della zona di Lucca. Il risultato è stato sorprendente, il gruppo è riuscito a raccogliere ben 1000 euro di prodotti che sono stati consegnati al reparto malattie infettive del San Luca, al reparto Covid di Campo di Marte e all’ospedale di Castelnuovo.

Un piccolo gesto nato dal grande cuore delle consulenti di Yves Rocher.