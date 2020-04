Confartigianato, la formazione riprende online

La formazione professionale riparte con le modalità previste dalla Regione nel rispetto delle direttive ministeriali e Confartigianato Imprese Lucca garantisce che attraverso l’uso di piattaforme on line, imprenditori e cittadini potranno accedere ai servizi formativi utilizzati dalla sua agenzia formativa, la ConForma Srl.

Ripartiranno pertanto le edizioni sospese di corsi privati, finanziati e Riconosciuti dalla Regione e verranno proposte nuove edizioni dei corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che includono tutti i vari aggiornamenti periodici.

Per tutto ciò che riguarda le attività formative che richiedono un addestramento e prove pratiche, formazione attualmente sospesa e incompatibile con le modalità in e-learning, Confartigianato confida possano essere riprese da qui a pochi mesi, seguendo le nuove misure igienico sanitarie che saranno previste per l’emergenza Covid-19.

“Questo momento difficilissimo – spiega Confartigianato – costituisce un’opportunità di crescita reciproca, per le imprese e per l’associazione che ritiene questo passaggio fondamentale ed è pronta ad accettare la sfida. La formazione in presenza resta in parte insostituibile, il contatto diretto tra associazione ed impresa resta fondamentale per garantire che le conoscenze e le competenze vengano condivise fino in fondo, senza dimenticare oltretutto che tutto ciò che è legato al settore dell’artigianato è imprescindibile dalle attività pratiche e che quindi necessiterà sempre di una componente formativa che preveda il contatto umano”.

Per approfondire tutti i corsi che saranno disponibili a catalogo disponibili in videoconferenza (Fad in sincrono) è possibile contattare direttamente l’agenzia di Confartigianato Imprese Lucca ConForma tel. 0583.476460 – 0583.476561 – email info@conformalucca.it – Viale Castracani, traversa IV, 84 – 55100 Lucca.

Invitiamo imprese e cittadini a seguire anche la nostra Pagina Facebook Confartigianato Lucca per essere tempestivamente aggiornati.