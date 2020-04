Da Londra contrabbasso e piano per il concerto online di Animando

Terzo appuntamento a distanza con la musica di Animando. L’associazione di promozione musicale lucchese, infatti, non si è persa d’animo e in questo periodo complesso ha scelto di rimanere vicina ai soci, ai simpatizzanti e a tutti coloro che avessero voglia di condividere suggestioni musicali.

Domani (17 aprile) alle 18 sarà trasmesso, su un canale YouTube dedicato all’evento, un concerto registrato a Londra qualche giorno fa dalla contrabbassista di Pietrasanta, Valentina Ciardelli, e dal pianista Alvaro Siculiana. Per partecipare all’evento è necessario scrivere a comunicazione@animandolucca.it: in risposta sarà trasmesso il link per accedere al concerto qualche ora prima dell’evento. Dopodiché, basterà collegarsi e alzare un po’ il volume delle casse.

Un repertorio, quello proposto dai due giovani musicisti che vivono e lavorano a Londra, che spazia da Johann Sebastian Bach a Giacomo Puccini e ancora da Giuseppe Verdi a Frank Zappa. Ma anche composizioni di autori contemporanei, come il pianista 34enne Alessandro Viale che insieme a Valentina Ciardelli ha inciso l’album Music from the Sphynx, presentato in anteprima proprio da Animando a Palazzo Ducale lo scorso dicembre e uscito per la casa discografica Da Vinci Classics. Tutti i brani sono trascrizioni curate dalla stessa contrabbassista.

A rompere il ghiaccio sarà un invito, certo sentito in tempi di distanziamento sociale: Apri la tua finestra di Pietro Mascagni. Seguirà quindi il preludio de La Traviata e poi irromperà Bach, con la Suite n. 1 in Sol maggiore per violoncello solo – Minuet I e II.



Ed ecco che sarà la volta di Alessandro Viale, con Notturno a Lerici e di Frank Zappa, con Absolutely free. Un passo indietro, nell’Ottocento italiano, sulle orme del contrabbassista Giovanni Bottesini e la sua Elegia in re per poi cullarsi delle note conosciute di Puccini e l’intermezzo della Manon Lescaut. A chiudere il concerto ancora un omaggio all’indimenticato Frank Zappa, con Blessed relief.

Valentina Ciardelli nasce a Pietrasanta nel 1989 da madre tedesca e padre italiano. Prima pianista, nel novembre del 2009 inizia a suonare il contrabbasso e si diploma nell’ottobre 2014 con il massimo dei voti e la lode all’Istituto musicale Luigi Boccherini di Lucca. Si è diplomata inoltre in composizione jazz al conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia con il massimo dei voti e ha conseguito un master di perfezionamento al Royal college of music di Londra con il massimo dei voti. Negli anni 2016-2018 si è ulteriormente perfezionata al Trinity Laban conservatorie of music and dance sotto la guida di Leon Bosch e sostenuta con le borse di studio Trinity Scolar e Leverhulme Trust. Nella sua recentissima carriera ha vinto audizioni per orchestre giovanili in Italia ed all’estero (Ogi 2013, Bbc Pathway Scheme, Gustav Mahler Jugend Orchester 2014-2015, Final Round Euyo Germany 2014, Gustav Mahler Academy 2016) e concorsi solistici. Attualmente vive e lavora principalmente a Londra dove è assistente universitario nella classe di Leon Bosch al Trinity conservatorie di Londra. Ha inciso il suo primo disco, Music from the Sphinx, uscito nell’ottobre 2019 interamente sponsorizzato dalla Carne Trust di Londra ed edito dalla Da Vinci Classics. Suona un contrabbasso Scipioni del 2014. Sito web: www.valentinaciardelli.com

Alvaro Siculiana è un pianista italiano nato nel 1988. Si è esibito come solista e camerista in Italia, Bulgaria, Inghilterra e Scozia in sale come la Wigmore Hall e la Cadogan Hall a Londra e la Cappella Farnese a Bologna e per società musicali come la Edinburgh society of musicians, la Cambridge University music society, la Melrose music society. Siculiana ha studiato sotto la guida di Stefano Orioli e Simon Young, si è diplomato al conservatorio Martini di Bologna e ha conseguito un Mmus in performance pianistica al Trinity Laban conservatoire of music and dance. Suona regolarmente in duo con la violista Raisa Zapryanova, esplorando il repertorio sia classico sia contemporaneo. Alvaro è insegnante di pianoforte alla Windsor piano school i suoi studenti hanno vinto premi in concorsi e festival come il concorso King’s piano, il festival Windsor piano, il festival musicale Lvs Ascot, il festival delle arti dello spettacolo Kingston upon Thames.