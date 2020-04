Emergenza Covid, sindaco Mariani: “Un grazie anche agli operatori Gea”

In questo periodo di emergenza sanitaria un “grazie” va anche agli operatori ecologici della Gea. “Lavoratori silenziosi”, come li ha definiti il sindaco di San Romano, Raffaella Mariani, “che quotidianamante, nonostante l’alto rischio, si trovano in prima linea per garantire il servizio di raccolta differenziata, con un’assunzione di responsabilità e senso civico inalterati, che dimostrano la loro professionalità”.

“La maggior parte delle attività lavorative sono state interrotte per limitare il più possibile la diffusione del virus – scrive il sindaco Mariani – Tuttavia non tutti hanno avuto la possibilità di chiudersi, al sicuro, all’interno delle proprie case. E non mi riferisco solo al personale sanitario, verso il quale rinnovo la mia più sincera gratitudine, o ai nostri commercianti e alla farmacista, che non smetterò mai di ringraziare per lo straordinario lavoro che stanno facendo per poter garantire ai cittadini i beni di prima necessità. Abbiamo rivolto attenzione e riconoscenza alle forze dell’ordine, alle guardie municipali, ai funzionari dei nostri comuni e ai volontari insostituibili, ma un grazie doveroso va anche agli operatori Gea”.

“Noi però, soprattutto ora, dobbiamo fare la nostra parte – continua la prima cittadina – smaltendo in modo corretto i nostri rifiuti e rispettando le indicazioni che ci ha fornito la Gea Srl, società che si occupa di questo servizio. In particolare vi ricordo che guanti e mascherine non devono essere gettati a terra, ma devono essere inseriti in sacchetti ben chiusi e poi gettati nel bidone della raccolta indifferenziata. Vi raccomando ancora di utilizzare i sacchetti anche per tutte le altre tipologie di rifiuti”.

“Si tratta di un nostro piccolo sforzo – conclude – se paragonato a quello di chi si trova in prima linea, ma che dà un grande contributo nella lotta contro questo nemico invisibile a tutela della nostra e della loro salute nonché del nostro ambiente. Il rispetto delle regole ci aiuterà ad uscire prima dall’emergenza. Restate a casa e abbiate cura di voi e di chi vi circonda”.