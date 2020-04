Federalberghi: “Ok il piano da 5 miliardi per il rilancio del settore”

Federalberghi Toscana accoglie positivamente l’annuncio del governatore Enrico Rossi che prepara un piano di investimenti da 5 miliardi per il rilancio della Regione Toscana.

“Il comparto turistico è sicuramente il più colpito – commenta il presidente Daniele Barbetti – Accogliamo quindi con grande favore l’impegno assunto dal governatore Rossi di un piano da 5 miliardi, perché senza investimenti l’economia non riparte. Chiediamo che il settore turistico sia centrale nel programma di investimento della Regione, anche in considerazione che il comparto vale quasi il 15 per cento del Pil della Toscana ed è determinante per il mantenimento dei livelli occupazionali.”

Dopo l’accordo con le parti sociali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, il governatore Rossi ha anche dichiarato che la Regione Toscana è pronta a ripartire prima del termine fissato dal governo nazionale: la data indicata è quella del 27 aprile e molte imprese sono già pronte a ricominciare ad operare nel rispetto delle direttive sanitarie.

“La sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei nostri ospiti deve essere al primo posto anche nella fase successiva a quella dell’emergenza sanitaria – continua il Presidente Barbetti – Dobbiamo tuttavia stare molto attenti a non trasformare gli alberghi in ospedali. È necessario ponderare bene i protocolli di sicurezza e sanificazione, che devono contemperare gli interessi di tutte le parti in causa. Siamo lieti che i balneari possano già ricominciare a operare negli stabilimenti della costa: il turismo deve occupare una parte centrale del rilancio economico.”