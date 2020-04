Fillungo deserto, un commerciante: “Ora saranno contenti i residenti di Vcs”

Stoccata alle istanze di alcuni residenti, espresse per voce del comitato Vivere il centro storico, da parte di un commerciante di un’attività di via Fillungo, Giuliano Fanucchi. Poche parole e una foto, che ritrae un tratto della via che per ogni lucchese rappresenta vetrine e acquisti, chiacchiere e via vai. Oggi (16 aprile) desolata e spoglia della vivacità con la quale è conosciuta.

“Invio questa foto di una parte di Lucca – scrive – per far capire come sarebbe la città senza i commercianti (le partite Iva). Saranno contenti adesso i residenti e il comitato Vivere il centro storico, che non riesce a sopportare nemmeno delle sedie e tavoli vuoti e silenziosi“.

Il riferimento è alla discussa segnalazione che Vcs ha presentato al Comune di Lucca nei giorni scorsi, in piena fase di contrasto al coronavirus. Secondo il comitato, infatti, i tavoli e le sedie dei dehors dei locali avrebbero rappresentato pericolose e facili possibilità di assembramento.