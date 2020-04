La Rete musicale della Toscana realizza un concerto virtuale

Anche il progetto Remuto, la rete musicale scolastica della Toscana, al pari di altre iniziative della Regione Toscana, continua attraverso le tecnologie a distanza le proprie attività in questo momento di emergenza sanitaria da coronavirus. Gli allievi e le allieve di Remuto hanno realizzato un concerto virtuale, suonando lo strumento di riferimento ognuno a casa propria, postando poi l’esito del lavoro sul canale Youtube ed accompagnando il tutto con l’hashtag Noisuoniamodacasa.

Remuto, acronimo di Rete musica toscana, è un progetto finanziato dalla Regione volto a promuovere la pratica della musica nel mondo scolastico. Tra le espressioni di Remuto, che coinvolge istituti di ogni ordine e grado, vi è l’Orchestra scolastica toscana, diretta dal maestro Luca Marino.

“La Regione, attraverso la rete Remuto, intende valorizzare e diffondere la cultura musicale tra i giovani e in particolare nelle scuole – afferma l’assessore regionale a Formazione, istruzione e lavoro, Cristina Grieco -. Anche Remuto non si ferma ed anzi mette in rete un lavoro prezioso. Un grazie, quindi, a questi ragazzi che continuano a studiare da casa e ci regalano, adesso, questa piccola opera che ci dà fiducia e speranza in questi giorni complicati”.