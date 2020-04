Massarosa, cento candeline per la maestra Maria Posi

L’amministrazione comunale di Massarosa ha inviato una pergamena di auguri alla signora Maria Posi che proprio oggi compie cento anni.

Nata a Massarosa il 16 aprile 1920, figlia di Dante Posi e Vivilla Sacchetti, la signora Maria è nata e vissuta nella casa paterna di Massarosa. Diplomata come maestra, in un’epoca dove l’istruzione ed il diploma erano un lusso destinato a pochi, ha insegnato per tutta la sua carriera lavorativa. Prima, negli anni della sua gioventù, nelle piccole scuole di montagna: per lei tutte le mattine una lunga camminata a piedi per raggiungere le classi, sfidando in inverno le strade coperte di ghiaccio. Negli ultimi anni invece ha insegnato nella sua Massarosa, dove ha potuto conoscere gran parte dei bambini del capoluogo, oggi uomini ultraquarantenni. Di carattere vivace e di tempra tenace, ancora oggi tiene vive l’altra sua passione: coltivare il proprio piccolo orto. Una passione per la terra e per i suoi frutti nata durante l’infanzia che non l’ha mai abbandonata.

Stamani (16 aprile) la consegna della pergamena di auguri, firmata dal sindaco di Massarosa Alberto Coluccini e dell’assessore ai servizi demografici Elisabetta Puccinelli. “Ci sarebbe piaciuto andare a trovare di persona la signora Maria per farle i nostri migliori auguri – commentano sindaco e assessore – ma purtroppo abbiamo dovuto optare per l’invio di una pergamena, viste le direttive che evitano spostamenti e assembramenti. Torneremo a farle un saluto affettuoso e farle gli auguri a nome della nostra comunità non appena questa crisi dovuta al virus sarà superata”.