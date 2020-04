Vecchie multe sulla Sarzanese, 332mila euro spettano alla Provincia: debito per Massarosa

Nuovo debito fuori bilancio per il Comune di Massarosa: 332mila sollecitati dalla Provincia di Lucca, l’equivalente della propria quota (50 per cento) delle multe effettuate tra il 2013 e il 2018 dalla polizia municipale di Massarosa sulla via Sarzanese. Cifre che, da una verifica effettuati dagli uffici del Comune, non sono presenti nei bilanci precedenti e che oggi quindi costituiscono un debito fuori bilancio.

Fondi inizialmente inseriti in bilancio e poi rimossi, che oggi non risultano disponibili. “A causa di questa grave irregolarità degli anni passati – dice il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini – l’ente si trova a dover affrontare un nuovo debito fuori bilancio di 332mila euro. Sono soldi che in questo momento, in attesa dell’Osl (organo straordinario di liquidazione) a seguito della dichiarazione di dissesto economico, non ci sono e che non possiamo recuperare da altri capitoli di bilancio. In attesa che l’Osl venga nominato siamo costretti, anche in questo caso, a segnalare il debito fuori bilancio sia alla Corte dei conti sia alla Procura della Corte dei conti”.

Nello specifico la Provincia di Lucca chiede 332mila euro relativi agli anni 2013 (60mila euro), 2014 (75mila euro), 2015 (75mila euro), 2016 (32mila euro), 2017 (38mila euro), 2018 (50mila euro) e 2019 (2mila euro), cifre incassate a suo tempo dal Comune e che avrebbero dovuto essere già state versate regolarmente.