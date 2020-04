Riparte in videoconferenza l’attività del Consiglio di Capannori

Riprende con modalità a distanza, dopo la pausa dovuta all’emergenza coronavirus, l’attività del consiglio comunale di Capannori. La prima seduta in videoconferenza, che sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Comune si terrà in sessione straordinaria lunedì (20 aprile) alle 16 e sarà interamente dedicata al tema dell’emergenza Covid 19.

Previsto l’intervento del dottor Alberto Tomasi già direttore del Dipartimento di prevenzione e protezione dell’Asl Toscana Nord.

“Riteniamo importante riprendere l’attività del consiglio comunale, sebbene a distanza, per portare avanti il lavoro che abbiamo dovuto interrompere a causa dell’emergenza sanitaria – afferma la presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini – Inizieremo con una seduta straordinaria interamente dedicata al tema dell’emergenza Covid 19 durante la quale il sindaco illustrerà tutte le misure attivate dall’amministrazione comunale e quelle in programma per sostenere la comunità in questo delicato momento. All’ordine del giorno delle prossime sedute ci saranno pratiche importanti che consentiranno all’amministrazione di proseguire la propria attività su determinati temi”.