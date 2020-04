Un premio per ripartire, successo del format ‘Il Quizzettone’ in Versilia

In questo momento di emergenza e purtroppo di conseguente sconforto anche per la nostra comunità, l’associazione Viva e il portale Viareggino.it, realtà territoriali di riferimento nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi in Versilia, lanciano l’iniziativa Un premio per ripartire.Fin dai primi giorni di quarantena, come hanno fatto in molti, per allietare la forzata permanenza in casa, sono state proposte sui nostri canali social, delle allegre dirette musicali con i nostri dj. Da qui nasce l’idea di un nuovo format, Il Quizzettone, con l’obiettivo di coinvolgere in maniera più interattiva l’utenza sempre più annoiata e stanca di questa lunga quarantena solitaria.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, si ascolta musica, si gioca online rispondendo a domande di cultura musicale e curiosità e si vincono premi da poter usufruire alla riapertura delle attività commerciali del territorio. E’ subito successo con circa 15mila visualizzazioni ai video di utenti locali e stranieri. Visto il successo dell’iniziativa, rigorosamente a titolo gratuito e la crescente adesione del pubblico, oggi si contano già decine di collaborazioni con storiche attività commerciali e turistiche del territorio che si sono subito rese disponibili ed entusiaste di mettere in palio premi per i partecipanti.

Un bel segno di coesione, forza e unità d’intenti delle realtà commerciali costrette a rimanere chiuse a causa della pandemia, ma che con la vicinanza alla loro fedele clientela, dimostrano la volontà di reagire a questo stato di difficoltà economica con creatività, coraggio e spinta per affrontare uniti la difficile sfida che li attende. Distanti ma uniti, Cocktail bar, ristoratori, albergatori, balneari e molte altre attività commerciali del litorale versiliese, con questa piccola operazione di co-marketing online lanciano un chiaro messaggio di tenacia e voglia di non arrendersi.

Uno dei settori maggiormente colpiti dal Covid-19, quello del comparto turistico, si unisce per riattivare, a distanza, l’indotto del nostro territorio. Chiunque fosse interessato all’iniziativa, ad avere informazioni e a mettere il proprio premio in palio, può contattare il numero 389.0205164 o via mail a info@vivacommunication.it.