Ripartono ‘in onda’ le celebrazioni eucaristiche di Monsignor Giulietti

Da domani (18 aprile) l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti riprenderà le celebrazioni eucaristiche trasmesse su NoiTv e in streaming anche sulla pagina Facebook della Diocesi. In particolare il calendario delle prossime celebrazioni partirà domani alle 17 per la seconda domenica di Pasqua dalla casa madre delle Oblate dello Spirito Santo di Lucca.Sabato (25 aprile) alle 17 la terza domenica di Pasqua sarà trasmessa dalla casa provinciale delle Ministre degli Infermi a Viareggio per poi proseguire con sabato 2 maggio sempre alle 17 con la quarta domenica di Pasqua celebrata dalla casa madre delle Missionarie sorelle di Santa Gemma a Camigliano per l’80esimo anniversario della canonizzazione di Santa Gemma Galgani.

Inoltre monsignor Giulietti, sempre con l’ausilio degli stessi mezzi di comunicazione, celebrerà alcune messe in occasione di particolari memorie liturgiche: lunedì 27 aprile alle 17 per la Festa di Santa Zita la cerimonia sarà trasmessa dalla chiesa di San Frediano mentre venerdì 1 maggio alle 11 in occasione di San Giuseppe lavoratore, la messa sarà trasmessa dalla cava di Gorfigliano. Il calendario andrà avanti domenica 3 maggio alle 10,30 con la cerimonia per l’invenzione della Santa Croce, in onda dal tempietto del Volto Santo nella cattedrale di San Martino a Lucca. Fino al 3 maggio prossimo compreso, rimangono attivi gli ordinamenti che escludono la celebrazione di messe con la presenza del popolo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Tutte le messe segnalate saranno infatti a porte chiuse ma ognuno potrà seguirle da casa.