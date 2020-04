Viareggio, rinnovata l’ordinanza per il divieto di accesso alle spiagge

È stata rinnovata l’ordinanza per il divieto di accesso a molti degli spazi pubblici viareggini, dalle spiagge al Belvedere di Torre del Lago. L’atto è stato firmato ieri (16 aprile) dal sindaco Giorgio del Ghingaro e ha validità per questo fine settimana, domani (18 aprile) e domenica.



Nel dettaglio l’ordinanza prevede il divieto di accesso alle persone sull’arenile del Comune di Viareggio per tutta la sua estensione. Il divieto di accesso ai pedoni sulla terrazza della Repubblica, viale Marconi, viale Margherita, lungo molo Del Greco, area antistante il porto turistico, il viale Europa in Darsena e sulla Marina di Torre del Lago. Il divieto di accesso anche ai pedoni e ai ciclisti nelle pinete sia di Ponente che di Levante. Il divieto di accesso ai pedoni, ai ciclisti e a tutti i veicoli al viale dei Tigli, nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy a Torre del Lago. Il divieto di circolazione ai ciclisti sulle piste ciclabili adiacenti le zone citate e il divieto di accesso ai pedoni, ai ciclisti e comunque a tutti i conducenti dei veicoli di ogni tipologia al Belvedere Puccini di Torre del Lago.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni che vanno dai 400 ai 3mila euro.