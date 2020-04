Coronavirus, dimesso il direttore della Fondazione Puccini

Trenta giorni di ricovero, 40 dallo sviluppo dei primi sintomi. E’ stato lungo il decorso della malattia ma oggi (18 aprile) finalmente il direttore della Fondazione Puccini di Lucca può voltare pagina. Non sarà facile, come girare quella di un libro, ma adesso Massimo Marsili, dopo aver lottato e vinto il coronavirus, ha solo parole di ringraziamento per tutti.

A poche ore dalle dimissioni dal San Luca, Marsili ha lanciato un messaggio su Facebook: Tra poche ore lascerò il San Luca dopo 30 giorni esatti e 40 dalla comparsa dei primi sintomi. Ringrazio di nuovo tutti: medici, infermieri, operatori socio sanitari, analisti e addetti alle pulizie, che nei quattro reparti in cui sono stato ricoverato mi hanno salvato la vita e hanno curato me e tanti altri pazienti”.

“Ciò che ho visto in termini di professionalità, dedizione, sacrificio, attenzione e appartenenza è indescrivibile e me lo porterò dentro per sempre – racconta -. Ringrazio tutti voi amici miei che con ogni mezzo e da ogni luogo mi siete stati vicino: Lucca, Garfagnana, Versilia, Italia, Francia, Russia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti. Mi avete aiutato molto. Non so se sono riuscito a rispondere a tutti. Mi capirete. Vi voglio salutare con questa scena da Philadelphia. Quando due grandi attori e un grande regista incontrano la voce della Callas che canta l’Andrea Chenier di Giordano: nulla è più come prima. Disperazione e speranza, ma ‘vivi ancora’. Ascoltate. Grazie a tutti di nuovo”.