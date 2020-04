Borgo a Mozzano, 45mila euro per negozi e utenze dei privati

Calano i contagi, si pensa alla riapertura. E si concentra sulla questione degli aiuti economici l’intervento del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che ha fatto il punto della situazione al termine di una settimana tutto sommato positiva per il territorio.

Sono due, in particolare, le azioni per il sostegno a cittadini e imprese: il bando per il sostegno al commercio locale e il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche. “Per entrambe queste iniziative – ha detto il primo cittadino – sono stati messi in campo fra fondi dell’ente e raccolti sul territorio, circa 45mila euro in momenti certamente non facili per nessuno. Abbiamo voluto fare uno sforzo, un passo di coraggio”.

Il sindaco invita comunque a tenere alta la guardia per evitare che i contagi tornino a diffondersi: “Abbiamo segnalazioni – dice – che con la motivazione della possibilità di coltivare l’orto ci siano segnalazioni di spostamenti verso le seconde case. Curare il giardino delle seconde case non vuol dire faccio l’orto. E comunque si può fare al massimo una volta al giorno e con una massimo due persone per volta. Faccio appello alla responsabilità delle persone”.

Il Comune si appresta, inoltre, a festeggiare domani il patrono, la Madonna dei Ferri. Le celebrazioni si terranno domattina (20 aprile) alle 10 con il sindaco, il comandante della polizia municipale Marco Martini e i parroci del territorio ma senza pubblico.