Celebrata in forma ridotta oggi (19 aprile) la Festa della Libertà.

Alla commemorazione nella cattedrale di San Martino c’erano l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti e Giorgio Serafini della Compagnia dei Balestrieri di Lucca. Si è svolta, oltre alla funzione, la tradizionale preghiera davanti all’antico altare di Stato della libertà, opera del 1579 di Jean de Boulogne, il Giambologna.

Era infatti la domenica in Albis dell’8 aprile 1369 quando Carlo IV emise un proclama che restituiva alla città di Lucca l’indipendenza e la libertà politica dalla dominazione pisana che aveva messo a dura prova la cittadinanza lucchese affamata dalle tasse e costretta al coprifuoco.

Da quel giorno lontano la parola Libertas campeggiò sullo stemma bianco-rosso di Lucca. La storia della Repubblica lucchese iniziò da quel giorno, il “tempo della Libertà” come è chiamato nelle carte pubbliche, il cammino che permise alla città di conservare intatta la sua indipendenza fino al periodo napoleonico.

Il nuovo governo, formato dal gonfaloniere di giustizia, gli anziani e i consiglieri constatando che “abbattuta la tirannide dei pisani” Lucca era arrivata alla desiderata libertà, come primo atto dopo la loro ricostituzione istituirono una festa che ricordasse nei secoli questa data.

Il giorno della Festa della Libertà venne ad assumere importanza notevolissima, di fatto era la principale festività civile cittadina. Era l’unica festività in cui gli anziani ed il gonfaloniere di giustizia erano soliti lasciare il palazzo per presenziare tutti assieme ad una messa ed in questo giorno avveniva la cerimonia pubblica della nomina dei gonfalonieri di terziere con la consegna ufficiale delle insegne ai gonfalonieri ed ai pennonieri.