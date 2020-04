Drive-in o cinema nei parchi, Capannori studia le ipotesi per l’estate

Cinema all’aperto stile drive-in o sul prato con le coperte portate da casa.

Questa è l’idea per l’estate dell’amministrazione di Capannori. A presentarla è il sindaco Luca Menesini: “Capannori potrebbe sperimentare in estate – dice – nuove forme di cinema: un modo per ridare ossigeno a un settore duramente colpito dal coronavirus, come quello culturale e di intrattenimento, e anche un po’ di spensieratezza ai cittadini, ovviamente nella massima sicurezza”.

“Stiamo vedendo l’opzione drive-in, affascinante ma con delle controindicazioni – dice il sindaco – e l‘opzione coperta nel parco, con le distanze assegnate, da famiglia a famiglia. Un modello già esistente nelle città francesi, che funziona ed è piacevole. Stessa cosa può essere pensate per la presentazione di libri, iniziative per bambini, per la musica. Insomma, stiamo progettando occasioni per tutti“.

“Piccole cose (i grandi eventi li abbiamo già annullati) – conclude Menesini – che facciano da toccasana allo spirito, alla mente e alla voglia di stare insieme”.