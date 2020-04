A Forte dei Marmi riaprono i mercati settimanali per i generi alimentari

A partire da mercoledì (22 aprile) riaprirà il mercato settimanale di piazza Donatori di organi esclusivamente per la vendita di generi alimentari e il mercato Donne in campo a Forte dei Marmi della domenica. Il sindaco Bruno Murzi ha infatti firmato la riapertura dei due mercati settimanali dopo aver progettato un riposizionamento temporaneo degli operatori per garantire misure organizzative tali da consentire l’attività di vendita di soli generi alimentari come indicato nei Dpcm nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

In particolare gli operatori dovranno infatti posizionarsi garantendo le misure di distanziamento tra un banco e l’altro di almeno 4 metri. Non potranno essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita e più di un cliente per banco. Deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta. Sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti. Fra le perone in fila deve essere rispettata la misura di due metri l’una dall’altra e sono vietati gli assembramenti di persone.