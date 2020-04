È partita anche nelle farmacie e nei supermercati di Altopascio la distribuzione delle mascherine messe a disposizione gratuitamente dalla Regione. In particolare, nella cittadina del Tau, la consegna avviene alla Conad di via delle Cerbaie e nelle farmacie, compresa quella comunale di via Romana a Badia Pozzeveri. Il terzo settore, in particolare la Misericordia di Altopascio, offre il proprio servizio dentro il supermercato per gestire la distribuzione alla cittadinanza. Ogni cittadino che presenta la tessera sanitaria o il codice fiscale riceve un kit di 5 mascherine a testa a volta, fino a un massimo di 30 al mese.

“Non si sono verificati assembramenti inopportuni, né davanti al supermercato né davanti alle farmacie – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Siamo andati a fare un giro per verificare di persona e tutto si sta svolgendo in modo ordinato e responsabile, come è giusto che sia. Ad Altopascio, però, abbiamo deciso di organizzare anche la distribuzione casa per casa: lo faremo per i cittadini over 65, per i disabili, per le famiglie già in carico al servizio sociale per la spesa a casa e per coloro che hanno patologie o situazioni di difficoltà tali per cui sono impossibilitati a spostarsi: pensiamo a chi è malato, ma anche a chi non ha mezzi per raggiungere il supermercato o la farmacia. Ci sono una serie di situazioni già note ai servizi sociali che, incrociate con i dati dell’anagrafe sulla composizione demografica del nostro paese, ci permetteranno di raggiungere direttamente al domicilio questi cittadini e lasciare loro le mascherine nella cassetta delle lettere. In questo caso la distribuzione la facciamo attraverso i nostri volontari, che già da settimane sono impegnati nella consegna porta a porta delle mascherine a tutta la popolazione”.

Ma la macchina solidale non si ferma. Alla colletta alimentare, che va avanti da circa dieci giorni grazie al coinvolgimento dei gruppi Caritas di Altopascio, Spianate e Marginone e ai Fratres di Spianate e del supermercato Conad di Altopascio, si sono aggiunte anche le donazioni di due pancali di prodotti a lunga conversazione effettuate dal Penny Market di Altopascio e da Zona Market. Prodotti che i volontari Caritas del paese smistano in pacchi-spesa e consegnano direttamente a chi ne ha più bisogno.