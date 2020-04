Aperto il bando per l’accompagnamento al lavoro di soggetti vulnerabili

Le manifestazioni di interesse per la seconda edizione del progetto Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili dovranno essere inviate alla zona distretto Versilia entro le 12 di mercoledì 29 aprile. Le richieste dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it, secondo le modalità descritte nel bando, disponibile con tutti gli allegati alla voce ‘Bandi di concorso’, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito www.uslnordovest.toscana.it.

La Regione Toscana, con decreto 3314 del 28 febbraio scorso, ha infatti approvato il relativo avviso pubblico con il quale intende dare continuità alla realizzazione, su tutto il territorio regionale, di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili. In questa prospettiva, viene data continuità ai concetti fondamentali quali la presa in carico integrata, la valutazione multidimensionale della singola persona e il progetto personalizzato di inclusione socio-lavorativa. I destinatari finali degli interventi sono persone disabili non occupate e persone in carico ai servizi di salute mentale non occupate, compreso i giovani usciti dai percorsi scolastici e formativi.

Alla zona distretto Versilia sono stati assegnati 720 mila 622 euro per la realizzazione del progetto. Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici ed enti privati già costituite al momento della presentazione della domanda di finanziamento. A tal fine la zona distretto Versilia ha indetto un’istruttoria pubblica rivolta alle imprese, alle cooperative sociali, ai soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità.