Assocalzaturifici, al via la piattaforma online per la vendita dei prodotti nel mondo

Una piattaforma multicanale per la vendita online nel mondo dei marchi calzaturieri italiani. Ad annunciare Bdroppy è stata oggi (20 aprile) Assocalzaturifici. Grazie alla partnership con Brandsdistribution e al nuovo strumento infatti la vendita dei prodotti a livello globale potrà essere effettuata in modo semplice e veloce raggiungendo migliaia di dropshipper e quindi milioni di consumatori in oltre 50 paesi, dall’America all’Inghilterra, dalla Germania alla Spagna. L’idea, che ha portato al lancio della piattaforma, è mettere a disposizione di marchi e rivenditori il knowhow di Brandsdistribution, azienda di dropshipping che opera con successo da anni sul mercato worldwide: 12 anni di esperienza, 450 mila rivenditori iscritti nel mondo, 1,2 milioni di visualizzazioni all’anno, oltre 100 milioni di euro di vendite realizzate, spedizioni in tutto il mondo, costumer care in otto lingue

“In questo momento segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che in ottemperanza alle restrizioni imposte dai vari decreti governativi, ha di fatto portato alla chiusura temporanea dei negozi di calzature e abbigliamento, la collaborazione avviata dalla nostra associazione con Brandsdistribution per portare sulla piattaforma digitale b2b BDroppy i marchi calzaturieri italiani può rappresentare una concreta opportunità per le molte nostre imprese che vantano prodotto di eccellenza ma che non hanno le risorse per emergere autonomamente nell’universo online – spiega il presidente Siro Badon -. La partnership con Brandsdistribution consentirà infatti ai nostri marchi Made in Italy di vendere direttamente i prodotti ottimizzando al massimo gli investimenti pubblicitari e di marketing sfruttando il volano di una piattaforma consolidata come Brandsdistribution in cui operano 450 mila operatori, tra retailer e digital vendor. Il presente del nostro settore e del made in Italy passa inevitabilmente dalle nuove piattaforme. Una realtà cruciale per il retail che non può più limitarsi in fase di vendita alla sola esperienza fisica del prodotto ma che si deve affiancare anche la fruizione delle informazioni da remoto. Non da ultimo questa risorsa tecnologica può aiutare a smaltire gli stock in giacenza che in questo periodo si sono accumulati in maniera più consistente”.

“Quando abbiamo lanciato BDroppy – dichiara Carlo Tafuri, Coo di Brandsdistribution – il nostro intento era quello di offrire a marchi e rivenditori un aiuto concreto per ampliare i propri confini, approdando su una piattaforma worldwide. Chi sceglie BDroppy può iniziare a vendere on line in tutto il mondo molto velocemente, senza investimenti di marketing, potendo contare sul database, sull’esperienza e sul lavoro quotidiano della nostra azienda. La partnership con Assocalzaturifici è un riconoscimento importante del nostro impegno e del valore che oggi più che mai può rappresentare il web per i marchi del Made in Italy. Gli operatori possono iscriversi per chiedere di entrare a far parte di BDroppy. Vengono valutati dai nostri esperti sia i prodotti sia la capacità logistico-organizzativa dei marchi e a quel punto le referenze entrano nel nostro catalogo, che conta già centinaia di migliaia di prodotti. Tramite la nostra piattaforma basta un click per raggiungere migliaia di dropshipper in tutto il mondo, raggiungendo, anche attraverso i marketplace, un pubblico vasto ed eterogeneo”.