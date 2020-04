Bando per le imprese, Confcommercio plaude a Porcari: “Sia da esempio agli altri enti”

In questi giorni il Comune di Porcari ha aperto un bando che prevede misure economiche a sostegno delle imprese del territorio colpite dalle ricadute dell’emergenza coronavirus. Una decisione che ha suscitato grande entusiasmo da parte di Confcommercio che auspica iniziative simili da parte degli altri enti.

“Ottima la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari – si legge in una nota dell’associazione – di intervenire a sostegno di un settore che sta fronteggiando una fase storica drammatica dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo. Una decisione che è frutto anche delle proposte presentate nei giorni precedenti dal locale centro commerciale naturale di Confcommercio e che l’amministrazione comunale ha saggiamente raccolto. L’auspicio è che Porcari sia da esempio anche per gli altri enti: quella che stiamo vivendo è una emergenza senza precedenti e per questa ragione necessità di interventi senza straordinari a salvaguardia del tessuto produttivo”.