Scomparsa Guidugli, la famiglia ringrazia: “In attesa di potersi incontrare per dare l’ultimo saluto a Umberto”

A un mese dalla scomparsa del notaio Umberto Guidugli, la moglie Lucia, le figlie Elisabetta e Orietta desiderano ringraziare le persone che in questi giorni sono state vicine alla famiglia, dimostrando una sentita e commossa partecipazione al dolore, anche se a dovuta distanza. Per Umberto infatti non è ancora stato possibile celebrare un’adeguata funzione religiosa.

“In particolare volevamo ringraziare i carissimi e tantissimi amici di famiglia, di infanzia e gioventù, Don Giuseppe Napolitano e Don Roberto Buratti, l’arciconfraternita di Misericordia di Seravezza, la Croce Bianca di Querceta, tutte le associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private – specificano i familiari -. In attesa di potersi incontrare per dare insieme un ultimo saluto a Umberto, si ringrazia veramente di cuore“.