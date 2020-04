Segromigno e Guamo, si aggiudicano i lavori alle scuole primarie

Sono in fase di aggiudicazione i lavori per la realizzazione di importanti interventi di ristrutturazione alle scuole primarie di Segromigno in Piano e di Guamo. Si tratta di interventi che grazie ai fondi Miur, pari ad oltre 1 milione e 100 mila euro, andranno a mettere completamente a nuovo entrambi gli edifici scolastici. I lavori, che in parte saranno finanziati anche con risorse proprie dell’ente ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prenderanno il via nel mese di giugno.

Sia alla primaria di Segromigno in Piano, per un investimento di 700 mila euro, che alla primaria di Guamo per un investimento di 1.035.000 euro, saranno realizzati interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

Più nel dettaglio, per entrambi gli edifici, sarà completamente rifatto il tetto, il solaio di copertura, il cappotto esterno e ristrutturato lo spazio interno con il completo rifacimento delle pavimentazioni e dei servizi igienici.

“Grazie a questi importanti interventi le scuole primarie di Segromigno in Piano e di Guamo saranno completamente ristrutturate e quindi rese più funzionali, belle e sicure. – spiega l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Ma non si tratta degli unici lavori che andremo a realizzare nelle scuole nei mesi estivi, in base ad una attenta programmazione dell’ente per la manutenzione del patrimonio scolastico. Confermiamo così la forte attenzione ed il grande e concreto impegno della nostra amministrazione per migliorare sempre più le nostre scuole”.

Tra i lavori già in programma durante l’estate, c’è la ristrutturazione dei servizi igienici alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano e alla scuola primaria di Lammari per un investimento complessivo del Comune di 120 mila euro. Alla secondaria di Camigliano l’intervento riguarderà due blocchi bagno, mentre alla primaria di Lammari sarà ristrutturato un blocco bagni posto al primo piano dell’alta ovest. In entrambi i casi sarà realizzato anche un servizio igienico per persone con disabilità.