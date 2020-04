Vcs: “I bivacchi in centro? Il regolamento comunale li consente”

Il bivacco? “A Lucca è reso praticamente lecito dal regolamento“. Lo dice il comitato Vivere il centro storico, dopo alcuni episodi segnalati anche durante l’emergenza coronavirus: “Difficile – si legge in una nota – capire perché i bivacchi che si verificano nel centro storico sorprendono alcuni consiglieri comunali”.

“L’articolo 58 del vecchio regolamento di polizia urbana proibiva senza indugi il fenomeno del bivacco, mentre invece il nuovo regolamento varato da questa giunta nel 2018, all’articolo 28, lo consente a patto che i bivaccanti non appoggino a terra, teli tovaglie o simili. Una differenza non da poco conto che rende il bivacco praticamente sempre lecito e legale. Quello che succede sotto il Palazzo Pretorio, oppure in Piazza del Carmine, oppure alla Mezza Luna (Parco Valgimigli) è a norma di legge (in situazioni normali, extra Covid 19), perché ci sono raggruppamenti di persone che però non hanno tovaglie a terra”.

“Suona sempre male affermare ‘noi lo avevamo detto’ però – aggiungono da Vcs – nelle nostre osservazioni al nuovo regolamento di polizia urbana avevamo fatto presente che se per classificare una situazione come bivacco si richiedeva la tovaglia per terra, questo sarebbe divenuto inapplicabile e Lucca poteva diventare quello che poi in realtà sta diventando”.

“Quando leggiamo degli appelli rivolti al sindaco da parte di consiglieri comunali che hanno votato a favore del presente regolamento di polizia – spiega Vcs -, oppure da parte di ex partecipanti alla commissione che il regolamento lo ha elaborato, siamo stupiti perché tutto questo, non solo noi lo avevamo detto, ma era anche facilmente prevedibile e adesso sindaco e assessore non possono farci niente sotto il profilo delle regole”.

“Anzi – aggiungono – c’è da essere contenti se i bivaccanti, dopo tanto riposo sui gradini dei palazzi o sui marciapiedi, non avvertano il bisogno di sgranchirsi le gambe con una partitella di calcetto inpPiazza San Martino (con il vecchio regolamento era proibito mentre adesso con quello nuovo è permesso), per poi festeggiare scolandosi fiaschi di vino, cosa che sarebbe proibita fare sul fiume, ma che il nuovo regolamento consente tranquillamente in centro storico. Ovviamente quanto sopra si riferisce alla situazione normale al di fuori dell’ emergenza Covid 19″.