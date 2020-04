Versilia, ancora donazioni alle strutture sanitarie

Continuano le donazioni alle strutture sanitarie dell’Asl Toscana nord ovest in Versilia.

Un ringraziamento va dall’Asl in particolare a Caffè Corsini, storica torrefazione di Arezzo che ha donato varie confezioni dei suoi prodotti agli ospedali dell’Asl Toscana nord ovest per ringraziare il personale sanitario per il duro lavoro che sta svolgendo in questo periodo di emergenza per il covid-19. “È il nostro piccolo contributo per ringraziare il personale sanitario per quanto sta facendo in questo momento così difficile per tutti noi” ha dichiarato il presidente Patrick Hoffer, che l’Azienda ringrazia per la vicinanza e la solidarietà.

Grazie anche al gruppo intercomunale Aido di Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi, che ha donato 30mila paia di guanti in nitrile all’ospedale Versilia, insieme anche all’ospedale Apuane.

Per l’ambito della Versilia da evidenziare, inoltre, la donazione di 20 saturimetri da parte degli amici del fantacalcio Fantastoppa di Viareggio, che hanno deciso di devolvere il premio finale di questo gioco ad una giusta causa: la battaglia contro il coronavirus. E così hanno fatto avere agli operatori sanitari versiliesi, in prima linea nella lotta al virus, questi 20 importanti strumenti, accompagnati da una bella lettera che termina con lo slogan Uniti ce la faremo!.