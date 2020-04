Cambiamenti climatici, un altro incontro ‘virtuale’ con la scuola Imt

Continua alla scuola Imt l’impegno per la divulgazione scientifica in teledidattica. Domani, in occasione della cinquantesima Giornata mondiale della terra, Angelo Facchini – ricercatore della scuola Imt – e la divulgatrice scientifica Simona Re si confronteranno in diretta Facebook, e in contemporanea sul canale Youtube della Scuola, sul tema Città sostenibili nell’era dei cambiamenti climatici.

Con più del 70 per cento delle emissioni di gas serra prodotte, le città sono tra le principali cause dei cambiamenti climatici. Ma se da un lato questi sistemi complessi – che ospitano oggi oltre il 50 per cento della popolazione mondiale – esercitano un’enorme pressione sull’ambiente, dall’altro rappresentano il motore fondamentale per lo sviluppo e l’innovazione dell’economia globale e locale. Partendo dalla descrizione delle città come sistema interconnesso e dal concetto di metabolismo urbano, l’incontro attraverserà i principali temi collegati al rapporto tra uomo e città nella sfida dei cambiamenti climatici. Si parlerà di innovazione e di trasformazione, di energia e di risorse rinnovabili, di mitigazione e di adattamento ai grandi cambiamenti che ci aspettano nei prossimi anni.

Sarà possibile seguire la diretta domani a partire dalle 17 sulla pagina facebook oppure sul canale youtube della Scuola.

Nata nel 1970 negli Stati Uniti sulla scorta delle proteste contro l’inquinamento ambientale, la Giornata mondiale della Terra è stata istituzionalizzata dalle Nazioni Unite nel 2009 per celebrare la bellezza del pianeta e sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente. Una giornata oggi ancora più importante perché, come ricorda la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi – emissioni climalteranti, deforestazione, commercio illegale di animali selvatici, agricoltura e allevamenti intensivi – è anche un fattore di rischio non trascurabile nell’emergere e diffondersi di nuovi agenti patogeni, come quello che ha provocato l’attuale pandemia.

L’incontro Città sostenibili nell’era dei cambiamenti climatici si inserisce nell’ambito delle iniziative digitali che la Scuola Imt sta portando avanti in questo periodo in cui la distanza sociale rappresenta sempre di più un dovere civico. La Scuola Imt, infatti, ha riconvertito online gran parte degli appuntamenti previsti per i primi mesi dell’anno: dalla Settimana del Cervello al Dantedì e presto un ciclo di incontri virtuali porterà la ricerca direttamente nelle case di insegnanti e studenti per contribuire allo sviluppo innovativo della didattica a distanza. Intanto il prossimo appuntamento da segnare in agenda è quello del 18 maggio in occasione della Giornata internazionale dei musei.