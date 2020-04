Commerciante aggredita a Porcari devolve i soldi della solidarietà alla Croce Verde

Era stata aggredita fuori dal proprio negozio di Porcari nel mese di gennaio e per lei era partita la solidarietà dei cittadini per aiutarla. Ora Piera Casali ha deciso di devolvere la cifra alla Croce Verde di Porcari.

Ad annunciarlo è Barbara Pisani, presidente dell’associazione La Bussola che aveva raccolto i fondi per la commerciale: “La signora ha deciso di effettuare la donazione per l’importante opera che sta svolgendo in questo periodo particolarmente difficile. Abbiamo provveduto già ad effettuare il relativo bonifico di 350 euro”.

“Solidarietà che produce solidarietà. Ennesima prova che siamo davvero una straordinaria comunità – conclude Barbara Pisani – e siamo lieti come Associazione di aver dato il nostro contributo in tale direzione. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla raccolta fondi da noi promossa e che hanno reso possibile tutto questo”.